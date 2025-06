Festa d' estate a San Felice sul Panaro tra balli mercatini e luna park

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a San Felice sul Panaro! Dal 13 al 15 giugno, la Festa d’Estate porta in piazza musica, mercatini e divertimento per grandi e piccini. Non perdere il luna park in piazza Ettore Piva, aperto dal 13 al 16 giugno. Si inizia venerdì con una cena sotto le stelle, un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera festosa della comunità. Vieni a scoprire tutte le sorprese che ti aspettano!

Si svolgerà a San Felice sul Panaro dal 13 al 15 giugno la Festa d'estate con tanti appuntamenti e il luna park in piazza Ettore Piva dal 13 al 16 giugno. Si comincia venerdì 13, alle 20, in piazza Rocca e viale Campi con la cena sotto le stelle tra le vie e le piazze di San Felice, a cura della.

A San Felice sul Panaro dal 10 al 17 giugno, in occasione della Festa d'estate, sono previste modifiche alla viabilità cittadina: Istituzione del divieto di sosta con rimozione e transito veicolare, nei giorni 13 – 14 giugno, dalle ore 19.30 alle ore 24, il giorno 15 gi

