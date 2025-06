Festa della Marina | gran finale con luci droni e fuochi d' artificio Le immagini

Un crescendo di emozioni e meraviglia, la Festa della Marina si è conclusa in grande stile con uno spettacolo mozzafiato di luci, droni e fuochi d'artificio. Questa cerimonia simbolica ha suggellato l'ultima tappa del tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci, un evento unico che ha unito storia, tecnologia e arte in un grandioso finale. Un'esperienza indimenticabile che ha lasciato il pubblico senza fiato, celebrando il valore e la bellezza della nostra marina militare.

Gran finale per la Festa della Marina con la cerimonia di chiusura che ha celebrato l'ultima tappa del tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci, organizzata dal Comitato di coordinamento interministeriale creato appositamente per lo storico viaggio. Uno spettacolo in sei atti messo in scena a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Festa della Marina: gran finale con luci, droni e fuochi d'artificio. Le immagini

'Ballinsé Beach 2025' la festa dei suoni e delle radici vola a Marina di Chieuti - Dal 30 maggio al 2 giugno, Ballinsé Beach 2025 porta a Marina di Chieuti una festa di culture, musica e tradizioni popolari.

Il gran finale con l'alba nella marina leccese di San Cataldo, nella notte fra il 21 ed il 22 agosto, con un ospite top secret di primissimo piano nel panorama musicale internazionale Partecipa alla discussione

Oggi 10 Giugno 2025 ==>FESTA DELLA MARINA! Celebrata presso tutti i comandi della Forza Armata e presso tutte le ANMI! Oggi viene celebrato un altro grande evento ? Il rientro di Nave Vespucci a Genova a conclusione della Campagna di 710 Gio Partecipa alla discussione

Festa della Marina, migliaia di persone per il gran finale coi droni e i fuochi d’artificio - Si è conclusa ieri sera la giornata di festa della Marina militare con la cerimonia di chiusura che ha celebrato anche la tappa finale del tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci, organizzata d ...

Festa della Marina Militare, Mattarella e Meloni: "È il volto dell'Italia"