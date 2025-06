Fermato sulla statale con un chilo di cocaina in auto | giudizio immediato

Un episodio che scuote la provincia di Brindisi: un uomo, fermato con un chilo di cocaina a bordo, affronta ora il giudizio immediato. La decisione del gip Simone Orazio sottolinea la severità delle misure contro il traffico di droga, evidenziando l’importanza di contrastare efficacemente il fenomeno nel territorio. Un caso che mette in luce le sfide della lotta alla criminalità organizzata e le azioni tempestive delle forze dell’ordine.

BRINDISI - Il gip Simone Orazio, del tribunale di Brindisi, ha accolto nei giorni scorsi la richiesta di giudizio immediato, presentata dalla pm Paola Palumbo, nei confronti di un uomo che venne arrestato il 5 marzo 2025. Venne fermato mentre percorreva in auto la strada statale che collega. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Fermato sulla statale con un chilo di cocaina in auto: giudizio immediato

