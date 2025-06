Fermato per la prima volta un veliero ong Puniti dopo aver salvato da morte certa 112 persone

Un veliero ONG, che aveva salvato 112 vite in mare, si trova ora al centro di un sorprendente caso giudiziario. Nadir, l’equipaggio, ha agito con coraggio per soccorrere una barca in avaria, ma è stato fermato e punito per aver rifiutato di effettuare una selezione dei naufraghi vulnerabili. Una situazione che mette in discussione il delicato equilibrio tra umanità e legalità nel soccorso in mare.

Nadir ha soccorso una barca in avaria. Tra le accuse, il rifiuto di procedere a una selezione dei naufraghi vulnerabili. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fermato per la prima volta un veliero ong. “Puniti dopo aver salvato da morte certa 112 persone”

In questa notizia si parla di: fermato - prima - volta - veliero

Prima tenta un furto al bowling e poi scappa dai carabinieri a 180 chilometri orari: fermato 15enne - Un giovane di soli 15 anni ha tentato di rubare al bowling e, fuggito in auto, ha raggiunto i 180 km/h sulla tangenziale prima di essere fermato dai carabinieri.

È finito in carcere, per la prima volta, a 94 anni. Il motivo: un reato di bancarotta fraudolenta commesso circa vent’anni fa e per la quale l’imputato... Partecipa alla discussione

"Sono orgogliosa di annunciare che l’America’s Cup si disputerà , per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Fermato per la prima volta un veliero ong. “Puniti dopo aver salvato da morte certa 112 persone”; Carmen Gallo: “Imparare le poesie ci salverà la vita”; L'Amerigo Vespucci e Villaggio Italia in viaggio verso l'Australia.

Veliero incagliato al Poetto - Una barca di 20 metri battente bandiera francese si è incagliata nella notte di fronte alla spiaggia del Poetto di Cagliari, all'altezza della prima fermata.

Puglia, fermato veliero: trasportava 50 migranti - Gli uomini del Reparto Operativo Aeronavale di Bari hanno individuato un veliero di dodici metri che con ogni probabilità ha preso il mare dalle coste della Turchia.