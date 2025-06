Fermato finge di collaborare con i carabinieri e poi prova a scappare | nascondeva hashish e cocaina

Una notte intensa a Verona: un uomo, fermato dai carabinieri, ha tentato di fingere collaborazione prima di scappare, rivelando un traffico illecito di sostanze stupefacenti. La sua fuga è durata poco, grazie all'intervento immediato delle forze dell'ordine che hanno scoperto hashish e cocaina nascosti. Un episodio che ribadisce l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.

Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno, i carabinieri del nucleo radiomobile di Verona, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 43 anni, giĂ noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri reati commessi nel recente passato. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Fermato, finge di collaborare con i carabinieri e poi prova a scappare: nascondeva hashish e cocaina

