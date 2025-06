Fermana in attesa dell' omologa per la ristrutturazione del debito | silenzio dalla società

Fermana attende con trepidazione l'esito della richiesta di omologa per la ristrutturazione del debito, depositata oltre sessanta giorni fa senza ancora ricevere risposte dai principali creditori. La società resta in silenzio, mentre il tempo stringe e le speranze di una soluzione si fanno più intense. Riuscirà la Fermana a superare questa fase delicata? La risposta si avrà nelle prossime settimane.

Scadevano ieri i sessanta giorni esatti da quando la Fermana ha depositato presso il Tribunale la richiesta di omologa per la ristrutturazione del debito con Agenzia delle Entrate, Inps, Inail cui si è aggiunto anche il credito sportivo. Come ampiamente spiegato da coloro che maneggiano stabilmente la materia, sono 60 i giorni di tempo utile per gli stessi enti per poter opporsi all’omologa. Stando all’udienza di fine maggio nessuna obiezione era stata presentata e dunque l’ottimismo, nel vedere accettata questa richiesta che andrebbe a ridisegnare il futuro prossimo e non solo della Fermana, era molto alto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermana in attesa dell'omologa per la ristrutturazione del debito: silenzio dalla societÃ

