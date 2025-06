Femminicidio Martina Carbonaro Chiara Tramontano | Avrei voluto gridare per chiedere rispetto per la madre

Il dramma del femminicidio scuote le nostre coscienze e ci invita a riflettere sull’importanza di rispetto e tutela delle donne. Chiara Tramontano, sorella di Giulia, denuncia con forza l’orrore di perdere una vita innocente e ci sprona a non rassegnarci all’indifferenza. È fondamentale elevare la voce contro ogni forma di violenza, affinché episodi come quello di Martina Carbonaro diventino ricordo di un passato che non deve ripetersi. Continua a leggere.

"Le donne non possono aver paura di mangiare un gelato per poi ritrovarsi sotto un tappeto di detriti": così Chiara Tramontano, sorella di Giulia, sul femminicidio di Martina Carbonaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il femminicidio di Martina e l’arroganza dei giudizi - Il femminicidio di Martina ci ricorda quanto sia urgente affrontare il tema della cultura del dominio e della violenza.

Chiara Tramontano: “Il termine femminicidio non va eliminato. Per la morte di Martina Carbonaro provo sconforto” Partecipa alla discussione

Martina Carbonaro non ha trovato una chiesa o una farmacia, come suggerisce il ministro Nordio. Martina Carbonaro non ha nemmeno pensato di passare a casa di Vittorio Feltri, nonostante fosse una bella ragazza. Meglio: poco più che una bambina. Martin Partecipa alla discussione

Chiara Tramontano presenta il libro su Giulia: “Mia sorella non è un simbolo ma una persona” - Chiara Tramontano racconta la sorella, nel libro "Non smetterò mai di cercarti".

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, alla Feltrinelli con il libro “Non smetterò mai di cercarti” - Nella città che ancora piange Martina Carbonaro, la 14enne uccisa brutalmente ad Afragola dall'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, una violenza inaudita che ha fatto commuovere anche il cardinale ...