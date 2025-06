Femminicidio Eleanor Toci l’ex marito si suicida in carcere

Una tragedia che spezza il cuore scuote il sistema penitenziario italiano: Luzmil Toci, condannato per il femminicidio della moglie Eleanor Toci, si è tolto la vita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un dolore lacerante che ci invita a riflettere sulle falle della giustizia e sulla piaga profonda della violenza di genere. È fondamentale affrontare con urgenza questi temi per prevenire future tragedie e garantire una società più sicura e giusta per tutti.

Suicidio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Luzmil Toci, 31 anni, in carcere per il femminicidio della moglie Eleanor Toci, si è tolto la vita intorno oggi poco dopo le 13. Il suicidio è avvenuto nell’articolazione psichiatrica del carcere sammaritano, nel quale il 31enne scontava la condanna per aver ucciso la moglie il 9 ottobre 2024 nella loro abitazione a San Felice a Cancello davanti ai loro due figli allora di 6 e 4 anni. Cosa dice il garante dei detenuti. “ Morire di pena non è un destino. Morire di carcere e in carcere responsabilizza tutti noi che siamo liberi: società civile, politica, amministrazione penitenziaria, terzo settore e volontariato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Femminicidio Eleanor Toci, l’ex marito si suicida in carcere

In questa notizia si parla di: carcere - toci - femminicidio - eleanor

Uccise la moglie Eleanor Toci davanti ai figli, Lulzim Toci suicida in carcere - Una tragedia che scuote la comunità: Lulzim Toci, giovane di 30 anni, si è tolto la vita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove era rinchiuso dopo aver commesso un gesto terribile contro la propria famiglia.

Approfondimenti da altre fonti

Suicida in carcere Luzmil Toci, uccise la moglie Eleanor davanti ai figli di 6 e 4 anni; Strangola la moglie 24enne, finisce in carcere. L'orrore svelato dai figli in videochiamata: Papà ha ucciso mamma; Uccise la moglie Eleanor Toci davanti ai figli, Lulzim Toci suicida in carcere.

Femminicidio Eleanor Toci, l’ex marito si suicida in carcere - Luzmil Toci, 31 anni, in carcere per il femminicidio della moglie Eleanor Toci, si ...