Femminicidio Eleanor Toci a San Felice a Cancello marito suicida in carcere | aveva ammesso di averla uccisa

La tragica vicenda di Eleanor Toci e Luzmil Toci scuote la comunità di San Felice a Cancello. Dopo aver ammesso di aver ucciso la moglie, l’uomo ha deciso di porre fine alla propria vita in cella, lasciando tutti senza parole. Un dramma che riaccende il dibattito sulla violenza di genere e la tutela delle vittime. Una storia che ci invita a riflettere profondamente sul fragile confine tra amore e follia.

Luzmil Toci, reo confesso del femminicidio della moglie Eleanor Toci, si è tolto la vita in carcere. Aveva ucciso la moglie a San Felice a Cancello.

Femminicidio Eleanor Toci, l’ex marito si suicida in carcere - Una tragedia che spezza il cuore scuote il sistema penitenziario italiano: Luzmil Toci, condannato per il femminicidio della moglie Eleanor Toci, si è tolto la vita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Eleonora uccisa a S. Felice a Cancello, videochiamata dei nipoti alla zia col cadavere della mamma.

Femminicidio Eleanor Toci, l’ex marito si suicida in carcere - Luzmil Toci, 31 anni, in carcere per il femminicidio della moglie Eleanor Toci, si è tolto la vita intorno oggi poco dopo le ...