Femminicidio di Martina Carbonaro la criminologa Roberta Bruzzone collaborerà con la difesa

Il drammatico femminicidio di Martina Carbonaro ha sconvolto l’Italia, portando alla luce gravi lacune nella sicurezza e nella tutela delle donne. La criminologa Roberta Bruzzone collabora con la difesa, analizzando gli aspetti psicologici e investigativi del caso. Nel frattempo, l’ex casa del custode del campo Moccia ad Afragola, coinvolta in un progetto PNRR, solleva interrogativi sulla vigilanza e la gestione dei fondi pubblici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa complessa vicenda.

L'ex casa del custode del campo Moccia di Afragola (Napoli) fa parte di un cantiere avviato coi fondi PNRR; l'avvocato Pisani denuncia l'assenza di vigilanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il femminicidio di Martina e l’arroganza dei giudizi - Il femminicidio di Martina ci ricorda quanto sia urgente affrontare il tema della cultura del dominio e della violenza.

A Far West abbiamo parlato di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo ex fidanzato di 18 anni. Ho parlato in particolare delle condotte di controllo,... Partecipa alla discussione

Femminicidio a Cene (BG), anni di controllo malato da parte dell'uomo, senza alcuna denuncia da parte di lei. Così non possiamo salvarle. Ripetiamolo: bisogna denunciare subito! È l'unico modo per evitare tragedie annunciate. Partecipa alla discussione

