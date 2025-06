Femminicidio Cene marito e moglie nello stesso funerale per celebrare l’amore | il rito shock

Un funerale insolito e straziante ha sconvolto la comunità di Cene, dove marito e moglie sono stati sepolti insieme, un gesto che ha sollevato domande e riflessioni sul confine tra amore e violenza. Un rito che, per alcuni, è stato un tributo all’amore, ma per altri, un gesto discutibile e inquietante. Una giornata che resterà impressa nella memoria, portando alla luce le complessità e le contraddizioni di una tragedia familiare senza precedenti.

Una celebrazione dell'amore. Così è stata definita, da chi l'ha voluta, la funzione che ha riunito nella stessa chiesa i corpi di Elena Belloli, 51 anni, e di Rubens Bertocchi, suo marito e assassino. Un funerale congiunto, carico di simboli e dolore, che ha suscitato indignazione, sgomento e divisione nella comunità di Cene, nella Val Seriana, dove la tragedia si è consumata il 5 giugno scorso. L'uomo ha sparato sette colpi di pistola alla moglie, sospettata di un tradimento, per poi togliersi la vita con l'ottavo colpo. Una decisione, quella delle esequie congiunte, che ha sollevato molti interrogativi.

