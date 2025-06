Femminicidio a Rufina street art in memoria di Eleonora

Un gesto di memoria e rinascita: a Rufina, il nuovo parco Daniele Guidi si presenta come un luogo di riflessione e speranza, arricchito da una potente street art che rende omaggio a Eleonora. Un esempio tangibile di come l’arte possa trasformare il dolore in un messaggio di solidarietà e impegno civico, invitandoci a riflettere sull'importanza di tutelare e valorizzare la vita.

Ieri pomeriggio è stato inaugurato a Rufina il nuovo parco pubblico Daniele Guidi. Nel giardino lo spazio è stato riorganizzato in due aree principali: un’area “food-relax”, attrezzata con nuovi tavoli, un pergolato, panchine e cestini e un’area ludica, dotata di giochi rinnovati o sostituiti e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Š Firenzetoday.it - Femminicidio a Rufina, street art in memoria di Eleonora Â

Il femminicidio della Rufina, processo a rischio dopo la perizia: “Non ricorda quello che ha fatto” - Il caso di femminicidio che ha sconvolto Rufina si appresta a un nuovo capitolo, dopo la perizia che mette in dubbio i ricordi di Lorenzo Innocenti.

Il femminicidio della Rufina, processo a rischio dopo la perizia: “Non ricorda quello che ha fatto” - Il 5 giugno l’incidente probatorio per l’architetto 37enne: le sue condizioni saranno rivalutate tra alcuni mesi.

Nel nuovo parco di Rufina un murale in ricordo di Eleonora Guidi: "L'amore dà, non prende niente" - È stato inaugurato questo pomeriggio, in via XXV Aprile a Rufina, il nuovo parco pubblico ‘Daniele Guidi’ completamente riqualificato dall’Amministrazione ...