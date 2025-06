Fedez saluta Nonna Luciana e Chiara Ferragni mette like al post | il gesto nel nome della famiglia che sono stati

In un gesto di grande sensibilità e rispetto, Chiara Ferragni ha mostrato il suo sostegno a Fedez e alla famiglia in un momento di profondo dolore. Nonostante non segua più l’ex marito su Instagram, il suo like al post dedicato alla cara nonna Tatiana testimonia l’importanza dei legami familiari, oltre le relazioni pubbliche. Un piccolo ma potente segno di affetto e unità, che sottolinea come l’amore familiare possa superare ogni confine. Continua a leggere.

Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto” - Il mondo della musica e i fan di Fedez sono in lutto per la perdita della cara nonna Luciana Violini, scomparsa all'età di 94 anni.

