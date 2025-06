Fedez morta l’adorata nonna Luciana | aveva 94 anni

Il dolore per la perdita dell’amatissima nonna Luciana, figura fondamentale nella vita di Fedez, ci ricorda quanto l’amore familiare sia un tesoro inestimabile. A 94 anni, Luciana Violini lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità di affetto e ricordi che resteranno per sempre. Continua a leggere su Perizona.it.

È morta oggi, 11 giugno 2025, all'età di 94 anni, Luciana Violini, nonna del rapper Fedez, figura amatissima dal pubblico.

Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto” - Il mondo della musica e i fan di Fedez sono in lutto per la perdita della cara nonna Luciana Violini, scomparsa all'età di 94 anni.

Morta a 94 anni la nonna di Fedez, Luciana Violini: l'addio del rapper sui social e il «like» di Chiara Ferragni Partecipa alla discussione

Lutto per Fedez, è morta Nonna Luciana. Aveva partecipato a “The Ferragnez” Partecipa alla discussione

Fedez, morta la nonna Luciana Violini che leggeva i tarocchi. La dedica commovente: «Mancherai tanto» - Il rapper ha annunciato su Instagram con un post e alcune foto, la morte della nonna.