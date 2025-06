Fedez morta la nonna che gli leggeva i tarocchi Quando lo avvisò del tradimento di un amico

Un dolore profondo scuote il mondo di Fedez: la perdita della sua amata nonna Luciana, che con saggezza e affetto gli leggeva i tarocchi, segnando un legame unico nel tempo. A soli 94 anni, la sua presenza rimarrà impressa nei ricordi più belli del rapper e di chi la conosceva. La perdita di una figura così speciale lascia un vuoto incolmabile, ma anche un'eredità di amore e ricordi che continueranno a vivere.

Un grave lutto per Fedez: è morta la sua amatissima nonna Luciana, che nonostante avesse 94 anni è sempre stata molto presente nella vita del nipote. Ad annunciarlo, è stato lo stesso Fedez con un post su Instagram: "Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto". Parole che accompagnano una carrellata di foto scattate insieme alla nonna materna, con la quale aveva un legame molto forte. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto” - Il mondo della musica e i fan di Fedez sono in lutto per la perdita della cara nonna Luciana Violini, scomparsa all'età di 94 anni.

