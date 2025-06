Fedez lutto in famiglia | Ci mancherai tanto

La perdita di una figura così amata lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi. Luciana Violini, nonna affettuosa e fonte inesauribile di dolcezza, se n’è andata a 94 anni, lasciando un ricordo indelebile nelle vite di chi l’ha conosciuta. La sua presenza si è fatta sentire anche sui social, dove Fedez e la sua famiglia hanno condiviso il loro dolore. La memoria di Nonna Luciana resterà per sempre viva nei cuori di chi l’ha amata.

Dolore in casa Lucia: è venuta a mancare Luciana Violini, la nonna di Fedez. L’annuncio è arrivato direttamente dai social del rapper, con un post emozionante che ha toccato il cuore di milioni di fan. Aveva 94 anni e in molti la ricordano per la sua simpatia e dolcezza, spesso protagoniste di scatti e video condivisi dal nipote. “ Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia??”, ha scritto Federico Lucia su Instagram, accompagnando le parole con un carosello di foto che raccontano momenti intimi e affettuosi vissuti con l’amata nonna. Tra le stories, un’ulteriore dedica con una tenera immagine della signora Luciana intenta a leggere le carte: “ Ciao nonna Ciana ”, un nomignolo affettuoso che rivela tutta la vicinanza tra i due. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: fedez - famiglia - mancherai - tanto

Chiara Ferragni: ”Mai uomini che maltrattano la mia famiglia e gli amici”, frecciatina per l’ex marito Fedez? - Chiara Ferragni non le manda a dire! In una recente intervista a Cosmopolitan Turchia, l'imprenditrice ha ribadito un concetto chiaro: mai uomini che maltrattano la mia famiglia e i miei amici.

#Fedez ha dato l’ultimo saluto all’amatissima #nonnaLuciana Violini con una serie di immagini che mostrano anni di complicità, ironia e amore Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fedez, l'addio all’amata nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto”. Il messaggio della famiglia; Lutto per Fedez, morta l'amata nonna Luciana: «Ciao, ci mancherai tanto. La tua famiglia»; Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: Ci mancherai tanto.

Fedez, l'addio all’amata nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto”. Il messaggio della famiglia - Era una presenza molto importante nella vita del rapper e con la sua ironia in questi anni aveva ...