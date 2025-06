Fedez l' addio all’amata nonna Luciana Violini | Ci mancherai tanto Il messaggio della famiglia

In un momento di profonda tristezza, Fedez rende omaggio alla sua amata nonna Luciana Violini, scomparsa all’età di 94 anni. Con un dolce messaggio e una toccante carrellata di ricordi, il rapper di Rozzano si congeda dalla donna che ha rappresentato un pilastro fondamentale della sua vita. La famiglia, gli amici e i fan condividono il loro cordoglio, ricordando con affetto una presenza forte e indimenticabile. La perdita di nonna Ciana lascia un vuoto incolmabile, ma anche un patrimonio di amore e ricordi preziosi.

Milano, 11 giugno 2025 - “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia” con questo messaggio e una carrellata di foto il rapper Fedez ha salutato la “nonna Ciana”, mamma di Annamaria Berrinzaghi (la mamma di Fedez, per tutti Tatiana). Luciana Violini, molto conosciuta e amata dai follower del cantante di Rozzano (Milano), aveva compiuto il 29 marzo scorso 94 anni. Una presenza forte e molto importante per il rapper di 35 anni. Nel corso degli anni il rapper ha condiviso molte foto e video in compagnia della nonna, che ha sempre mostrato una grande dose di ironia. Nel 2022 Luciana aveva avuto un incidente: cadendo si era rotta il femore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fedez, l'addio all’amata nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto”. Il messaggio della famiglia

