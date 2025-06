Fedez è morta la nonna Luciana | le parole del rapper sui social

Una perdita che lascia un vuoto nel cuore di tutti. Fedez, attraverso le sue parole sui social, ha condiviso il dolore per la scomparsa della nonna Luciana, figura fondamentale nella sua vita e nella famiglia. Tra ricordi affettuosi e immagini commoventi, il rapper rinnova l’amore e la gratitudine verso chi ha sempre condiviso momenti speciali. La notizia ha toccato profondamente i fan, ricordandoci quanto siano preziosi i legami familiari.

“Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto, la tua famiglia”, queste le parole che ha scritto Fedez su Instagram, condividendo una serie di scatti di famiglia. Tra le immagini pubblicate compaiono anche i figli Leone e Vittoria, ritratti insieme alla nonna. La notizia della scomparsa ha commosso fan e follower del rapper, che non ha però specificato la causa del decesso. Luciana . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fedez, è morta la nonna Luciana: le parole del rapper sui social

In questa notizia si parla di: nonna - luciana - parole - rapper

Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: “Ci mancherai tanto” - Il mondo della musica e i fan di Fedez sono in lutto per la perdita della cara nonna Luciana Violini, scomparsa all'età di 94 anni.

Cosa riportano altre fonti

Fedez, è morta la nonna Luciana: le parole del rapper sui social; É morta la nonna di Fedez: le parole del rapper; Come ha reagito Fedez alla scomparsa della sua nonna?.

Lutto per Fedez, è morta Luciana Violini: “Ci mancherai tanto”. La nonna del rapper aveva 94 anni - Fedez ha annunciato su Instagram la scomparsa della nonna Luciana Violini a 94 anni.