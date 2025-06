Fedez e Clara insieme parla il fotografo del bacio | Erano appiccicati sembrava volessero solo quello

Il bacio tra Fedez e Clara continua a generare scalpore, alimentando dibattiti e interpretazioni contrastanti. La versione del fotografo di Chi svela un dettaglio inedito: sembrava che i due volessero solo quello, e che l'intimità fosse palpabile. Mentre Clara parla di "questione di prospettiva", le sue parole si intrecciano con l'occhio attento dell'obiettivo, lasciando spazio a molte domande e curiosità . La vicenda si arricchisce di nuovi spunti, invitandoci a riflettere sulla realtà dietro le immagini.

Continua a far discutere il bacio tra Fedez e Clara. Se la diretta interessata ha smentito parlando di una "questione di prospettiva", a raccontare la sua versione è questa volta il fotografo di Chi che li ha immortalati: "Sembrava volessero solo quello. Erano appicciati. Quando lui ha visto i fotografi fuori dal ristorante, ha continuato lo stesso ad avvicinarsi a lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

