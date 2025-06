Fedez annuncia la morte della nonna Luciana Violini aveva 94 anni

La triste notizia si diffonde tra i fan e i social: Fedez piange la perdita della cara nonna Luciana Violini, scomparsa a 94 anni. Con parole piene di affetto, il rapper ha condiviso il suo dolore sui social, ricordando con tenerezza la donna che ha lasciato un'impronta indelebile nella sua vita. La sua memoria vivrà nei cuori di chi l’ha amata. La famiglia e i fan si uniscono nel commosso addio.

Addio a Luciana Violini, nonna di Fedez scomparsa a 94 anni. E’ stato lo stesso rapper ad annunciarlo sul suo profilo Instagram. Sulle storie c’è una foto della nonna accompagnata dalla scritta: “Ciao nonna Ciana”. Fedez ha anche postato uno scatto che lo ritrae insieme alla nonna con il messaggio: “Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Luciana Violini, nonna social. La stessa Luciana Violini, nonna materna di Fedez, aveva un profilo Instagram, nel quale si definiva “Nonna e imprenditrice digitale”, capace di raggiungere i 152. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fedez annuncia la morte della nonna, Luciana Violini aveva 94 anni

Lutto per Fedez, è morta la nonna Luciana Violini: "Ci mancherai tanto"

