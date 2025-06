Fedez addio alla nonna | Ci mancherai tanto

Il mondo della musica e dei social piange un grande dolore: Fedez ha detto addio alla sua amata nonna Luciana, lasciando un messaggio carico di affetto e nostalgia. La sua commozione si riflette nelle parole condivise su Instagram, un tributo sincero a una figura fondamentale della sua vita. Un ricordo che ci ricorda quanto l’amore familiare sia un legame indissolubile, destinato a vivere nel cuore per sempre.

"Ciao nonna Luciana ci mancherai tanto, la tua famiglia" così scrive Fedez sul suo profilo Instagram ed annuncia la scomparsa della sua cara nonna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fedez, addio alla nonna: “Ci mancherai tanto”

