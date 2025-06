Federico Buffa su Conte | Il padre a Lecce pretendeva che lui ventunenne rientrasse alle 22.30

Federico Buffa svela un aneddoto affascinante su Antonio Conte: il padre a Lecce, quando l’allenatore giocava, pretendeva che il ventunenne Conte rientrasse a casa entro le 22.30. Durante un’intervista radiofonica, Buffa ha condiviso come l’incontro con Conte lo abbia colpito profondamente, rivelando aspetti umani e sorprendenti del tecnico campione. Ma cosa rende così speciale questa figura? Scopriamolo insieme nel suo racconto coinvolgente.

Federico Buffa, giornalista di Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli in cui ha parlato di Conte Buffa Talks su Conte? «Conosco bene un assistente di Conte, che è Stellini. Non sapevo cosa aspettarmi dall’incontro con Conte, l’ho ascoltato con grandissimo interesse. Mi ha raccontato che suo padre, quando Conte giocava a Lecce, pretendeva che lui, ventunenne, la sera alle 22.30 tornasse a casa affinchè non si pensasse che lui fosse il padre di un debosciato. Il set di regole familiari è sempre stato molto rigido. Lui ha un impressionante fede cristiana, poi non riesce a vivere sotto un certo ritmo, tutto è intenso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it