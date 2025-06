Federico Buffa a bordo di Msc World Europa racconta Maradona Cesarini e altri campioni

Federico Buffa, il narratore più amato d’Italia, sale a bordo di MSC World Europa lunedì 16 giugno alle 14.30 durante la sosta nel porto di Napoli. Con la sua voce inconfondibile, ci condurrà in un viaggio tra le storie di campioni come Maradona e Cesarini, svelando aneddoti e emozioni che hanno segnato il calcio e lo sport. Preparatevi a rivivere momenti indimenticabili e a lasciarvi coinvolgere dalla passione di Buffa, che ci farà scoprire i segreti dietro le leggende.

La voce di Federico Buffa, il più famoso storyteller italiano, sale lunedì 16 giugno alle ore 14.30 a bordo di MSC World Europa, durante la sosta nel porto di Napoli, per raccontare di tanti illustri personaggi del mondo dello sport, tra cui Renato Cesarini e Diego Armando Maradona, con le loro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Federico Buffa a bordo di Msc World Europa racconta Maradona, Cesarini e altri campioni

In questa notizia si parla di: federico - buffa - bordo - world

Fabio Capello come non l’abbiamo mai visto: su Sky e NOW il racconto in “Federico Buffa Talks” - Fabio Capello si svela come mai prima d'ora nel talk-evento di Federico Buffa su Sky e Now. Ambientato al Teatro Verdi di Gorizia, simbolo di unione e cultura, il racconto dell'allenatore rivela la sua essenza in un'atmosfera unica, celebrando la "Capitale europea della cultura senza frontiere".

Ulteriori approfondimenti disponibili online

FEDERICO BUFFA A BORDO DI MSC WORLD EUROPA RACCONTA CESARINI, MARADONA E ALTRI CAMPIONI; Napoli, Federico Buffa sulla Msc World Europa con “Se parlassimo anche della Milonga del Futbol?”; Napoli, Federico Buffa sulla Msc World Europa con “Se parlassimo anche della Milonga del Futbol?”.

Napoli, Federico Buffa sulla Msc World Europa con “Se parlassimo anche della Milonga del Futbol?” - La voce di Federico Buffa, il più famoso storyteller italiano, sale lunedì 16 giugno alle ore 14.