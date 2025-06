Federica Pellegrini e Matteo Giunta l’annuncio al pubblico | Abbiamo deciso di farlo

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno sorpreso tutti con un annuncio speciale, condiviso sui social in modo inaspettato. La coppia, solita a condividere momenti di vita e sport, ha scelto un tono più serio e calibrato, lasciando emergere un messaggio importante. Con uno sguardo rivolto direttamente ai loro follower, si preparano a svelare qualcosa di significativo. La domanda ora è: di cosa si tratta?

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno pubblicato poco fa un breve video sui loro profili Instagram, rivolgendosi direttamente a chi li segue. Fin qui nulla di particolare. I due infatti amano condividere con i propri fan i momenti della loro vita privata, e non solo quella. Ma stavolta Il tono è diverso: serio, le parole molto calibrate. Un messaggio che si discosta dai contenuti abituali. SI capisce subito. I due compaiono insieme, uno accanto all’altra, per comunicare quello che definiscono un pensiero sentito. Nel video si ascolta Pellegrini dire: “Da genitori vogliamo anche noi unirci alla grandissima famiglia di “Una staffetta per Gaza””. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: federica - pellegrini - matteo - giunta

Federica Pellegrini: «Ora tifo per i “vecchi” del nuoto, come la Ledecky. Ad Atene 2004 mi sentivo piccola e incosciente» - Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano, riflette sul suo passato e l'evoluzione di questo sport nel nostro paese in un'intervista a Il Messaggero.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si uniscono a «Una staffetta per Gaza». La coppia: «La politica intervenga» Partecipa alla discussione

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: l'appello per Gaza Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si uniscono a Una staffetta per Gaza; Federica Pellegrini e Matteo Giunta si uniscono a «Una staffetta per Gaza». La coppia: «La politica intervenga»; Federica Pellegrini, la serata romantica con Matteo Giunta finisce male: Fai allusioni e poi....

Pellegrini, il marito Matteo Giunta dice basta: “La tirano in ballo su tutto”. Il paragone con Pilato e Curtis - Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, prova a spegnere le polemiche e se la prende con i media: La tirano in ballo su tutto.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si uniscono a «Una staffetta per Gaza». La coppia: «La politica intervenga» - Si sono uniti ad «Una staffetta per Gaza», iniziativa social collettiva che unisce volti noti e gente comune «per rompere il silenzio e chiedere a governi e istituzioni di fermare la strage».