Fede Poesia e Speranza | L’omaggio di Mario Festa e Linda Stagni ai Papi del Nostro Tempo

Nel cuore della poesia religiosa contemporanea, "La luce della Fede" di Mario Festa e Linda Stagni si presenta come un omaggio vibrante ai papi del nostro tempo, un viaggio emozionale che celebra la fede come dono divino. Un’opera che invita a riscoprire la speranza e la spiritualità autentica, illuminando il cammino di chi cerca nel cuore una guida sicura e ispiratrice. Scopri con noi questa straordinaria testimonianza di fede e poesia.

Un’opera poetica dedicata alla Fede e ai Papi del nostro tempo Nel panorama della poesia religiosa contemporanea, La luce della Fede di Mario Festa e Linda Stagni si distingue per profonditĂ spirituale e intensitĂ emotiva. Il libro è un vero e proprio cammino nella dimensione della Fede, intesa non come semplice convinzione, ma come dono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com