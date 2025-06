Fece irruzione in una banca armata di taglierino | va in carcere

Una rapina avvenuta sette anni fa a Macerata torna alla ribalta: una donna armata di taglierino, coinvolta nell’assalto a un ufficio postale, si ritrova ora dietro le sbarre. Dopo un lungo percorso investigativo, i carabinieri di Jesi hanno eseguito l’ordine di carcerazione, confermando che il passato può tornare a condizionare il presente. La giustizia ha tracciato il suo corso, dimostrando che nessuno può sfuggire alle proprie responsabilità.

Deve scontare cinque anni e mezzo per una rapina avvenuta a marzo di sette anni fa ai danni di un ufficio postale di Macerata, arrestata dai carabinieri. I militari della Stazione di Jesi, infatti, hanno dato esecuzione ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata a carico di una donna, classe 1988, originaria di San Severino Marche, ma residente da tempo nella città jesina. La stessa è stata colpita da una condanna definitiva per concorso in rapina aggravata e lesioni personali, in relazione ad un episodio avvenuto nel marzo 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fece irruzione in una banca armata di taglierino: va in carcere

