Segnalazioni da parte di cittadini e residenti che evidenziano come le recenti modifiche sperimentali alla rete del trasporto pubblico urbano a Borgotrebbia stiano penalizzando concretamente le comunità locali. La situazione, sollevata da Sara Soresi di Fratelli d’Italia, mette in luce i disagi crescenti e la necessità di un intervento rapido ed efficace. È fondamentale ascoltare le esigenze dei cittadini e riconsiderare le scelte fatte per garantire un servizio più equo e funzionante.

«Le modifiche sperimentali alla rete del trasporto pubblico urbano, recentemente entrate in vigore, stanno creando disagi concreti ai residenti di diverse zone della città». A sollevare il tema è Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, dopo «aver ricevuto diverse. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Fdi: «Borgotrebbia penalizzata dalle modifiche al trasporto pubblico»

