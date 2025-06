Fatui harbingers di genshin impact 6.0 | tutte le novità leakate per nod-krai

Le ultime indiscrezioni su Genshin Impact versione 6.0 svelano un'inedita presenza dei Fatui Harbingers a Nod-Krai, promettendo incontri epici con i membri più temuti della fazione. Il viaggio del Viaggiatore si espande verso sud, attraversando terre misteriose e ricche di segreti. Questa scoperta segna una svolta cruciale nel cuore della trama, aprendo nuove prospettive e sfide avvincenti che modificheranno il destino di Teyvat. Preparati a scoprire cosa si cela oltre l’orizzonte!

Le recenti indiscrezioni riguardanti Genshin Impact versione 6.0 svelano dettagli sulla presenza dei Fatui Harbingers nella regione di Nod-Krai. Questi leak anticipano un coinvolgimento significativo della fazione, con incontri previsti con alcuni dei membri di spicco del gruppo, mentre il viaggio del Viaggiatore si sposta oltre Natlan e si dirige verso le aree meridionali di Snezhnaya. La scoperta di Nod-Krai rappresenta una tappa cruciale nel percorso alla ricerca del fratello o della sorella, e potrebbe estendere l'intera roadmap di gioco di almeno un anno. presenza dei fatui in nod-krai: cosa aspettarsi.

