Fatture false maxi sequestro da oltre 23 milioni di euro Imprenditore nei guai

Un maxi sequestro di oltre 23 milioni di euro scuote il mondo imprenditoriale italiano. La Guardia di Finanza, in un’operazione senza precedenti, ha colpito un imprenditore napoletano coinvolto in un giro di fatture false e frodi fiscali. Questa indagine mette in luce l'entità del fenomeno e la determinazione delle autorità nel contrastare le evasioni. La vicenda si presenta come un esempio della lotta senza quartiere contro le illegalità nell’economia italiana.

Firenze, 11 giugno 2025 – Maxi sequestro ai fini di confisca da parte della Guardia di Finanza di beni immobili, società e conti per un valore di 23.474.252,4 euro. I finanzieri del comando provinciale di Firenze e Napoli e dello Scico (Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata) stanno eseguendo dall'alba di oggi, 11 giugno, a carico di un imprenditore napoletano, 51 anni, indagato dalla Dda di Firenze per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e associazione per delinquere. In base a quanto emerso dalle indagini delle Fiamme gialle l'uomo sarebbe proprietario, tramite società intestate a prestanome, di un complesso a Volla (Napoli) composto da un albergo, impianti sportivi e vari locali commerciali, tra cui un centro estetico e che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato acquisito anche grazie ai proventi di una frode fiscale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fatture false, maxi sequestro da oltre 23 milioni di euro. Imprenditore nei guai

