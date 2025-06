Fattoria di Rimaggio - Ti racconto una storia un libro sui centoventi anni della Fattoria di Rimaggio

Scopri la straordinaria storia della Fattoria di Rimaggio, un patrimonio di oltre centoventi anni raccontato con passione e precisione. “Ti racconto una storia,” scritto da Paolo Arturo Calvo, ci guida attraverso memorie, aneddoti e testimonianze dirette, rivelando come questa storica azienda di Pergine Valdarno abbia plasmato il territorio e le generazioni che vi si sono succedute. Un viaggio nel passato per comprendere il valore di un’eredità senza tempo.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Centoventi anni di storia della Fattoria di Rimaggio ripercorsi in un libro tra memorie, aneddoti e ricordi. “Ti racconto una storia” è il titolo di un’opera scritta da Paolo Arturo Calvo che, attingendo da documenti del passato e da racconti di testimoni diretti, ripercorre le vicende della storica azienda zootecnica e agroalimentare di Pergine Valdarno attraverso un ideale viaggio che parte dalla fondazione nel 1905 e che arriva fino all’attualità. Le pagine del libro sintetizzano esperienza personale e conoscenza storica per attraversare due secoli in cui le evoluzioni della Fattoria di Rimaggio vengono intrecciate alla storia dell’Italia tra il regime fascista, le guerre mondiali, le leggi razziali e il miracolo economico degli anni ‘50 con le conseguenti ripercussioni sulla campagna trasformata dal mutare delle dinamiche sociali ed economiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it