Fascismo senza web per due mesi A 17 anni sognava la Marcia su Roma

In un’epoca dominata dal web, un giovane di 17 anni si svela come leader di un movimento fascista che sogna la rinascita delle camicie nere. Attraverso chat e social, coltiva il suo desiderio di rivoluzione, pianificando azioni violente e propaganda per un ritorno al potere. Un esempio inquietante di come l’odio possa radicarsi anche lontano dagli schermi digitali, lasciando intravedere i rischi di un risorgere di ideologie oscure.

"Questo è il mio gruppo di fascisti. dobbiamo riorganizzare le camicie nere, racimolare più soldi possibili per la propaganda e l’acquisto di armi. picchiare molestatori e borseggiatori con i manganelli". Nelle sue chat e profili social su varie piattaforme, da un paio d’anni si presentava come il punto di riferimento di un movimento finalizzato a "prendere il potere con una seconda Marcia su Roma e portare il Paese fuori dal letame". Un’attività serrata, fortemente connotata dal punto di vista ideologico e razzista, che non è passata inosservata alla Digos di Como: un diciassettenne residente nel Canturino, raggiunto ieri mattina da una misura cautelare emessa dal Gip per il Tribunale dei Minorenni di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fascismo, senza web per due mesi. A 17 anni sognava la Marcia su Roma

