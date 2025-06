Fasce di complessità al via la rilevazione dati Nota del Ministero con indicazioni operative

Le fasce di complessità scolastica sono al centro di un'importante rilevazione dati nota dal Ministero, che introduce nuove indicazioni operative per il 2023/2024. Questa normativa rivoluziona la retribuzione dei dirigenti scolastici, basandola sui livelli di complessità delle istituzioni. Per il biennio 2025/2026, si conferma l'importanza della raccolta dati tramite piattaforma digitale, essenziale per integrare informazioni non presenti nei sistemi ufficiali. L'articolo Fasce di complessità, al via la...

Dall’anno scolastico 20232024 è in vigore la normativa che definisce la retribuzione dei dirigenti scolastici sulla base del livello di complessità dell’istituzione. Per il 20252026 è prevista la riconferma della raccolta dati tramite la stessa piattaforma digitale già utilizzata nell’anno precedente, essenziale per acquisire informazioni non disponibili nei sistemi informativi ministeriali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

