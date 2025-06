Farra di Soligo in festa | la sarta Erina Bubola spegne cento candeline

Farra di Soligo si prepara a celebrare un traguardo straordinario: Erina Bubola, la sarta simbolo di passione e maestria, spegne 100 candeline. Un secolo di vita, un secolo di creatività e dedizione all’arte della sartoria, che da oltre 60 anni veste con eleganza e amore. La sua storia è un esempio luminoso di perseveranza, un'eredità preziosa per tutta la comunità . La festa si avvicina, e il suo spirito rimane un’ispirazione senza tempo...

Erina Bubola, un'icona di dedizione e maestria artigianale, compie 100 anni. La sua vita è un inno alla passione, alla perseveranza e all'arte della sartoria, un'arte che ha imparato da autodidatta e coltivato con amore per oltre 60 anni. Nata nel 1925, Erina è una signora molto elegante.

