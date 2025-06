Farmaceutica Gardini GenomeUp | Ai per programmare terapie con plasmaderivati

In un'Italia dove due pazienti su tre possono già usufruire delle terapie con plasmaderivati, l'innovazione tecnologica si rivela fondamentale per colmare le lacune. Grazie all'intelligenza artificiale, come sottolineato da Simone Gardini di Genomeup, è possibile ottimizzare lo screening e la programmazione dei trattamenti. Questo approccio pionieristico promette di ridurre le migrazioni sanitarie e di migliorare l'accesso alle cure. È il momento di abbracciare il futuro della medicina personalizzata.

(Adnkronos) – "Due pazienti su 3 oggi possono fare le terapie con plasmaderivati in Italia mentre un paziente su 3 va portato all’estero. Sicuramente l'intelligenza artificiale, applicata anche ai progetti di screening, può permettere di individuare i pazienti che hanno bisogno di questa terapia e fare una programmazione". Lo ha detto Simone Gardini, Ceo e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

