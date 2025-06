Farmaceutica Gardini GenomeUp | Ai per programmare terapie con plasmaderivati

L’innovazione nella farmaceutica sta rivoluzionando le terapie con plasmaderivati, grazie all’intelligenza artificiale di GenomeUp di Gardini. Questa tecnologia all’avanguardia permette di individuare i donatori ideali e potenziare la produttività, offrendo nuove speranze ai pazienti italiani. Con l’AI, il futuro delle cure si fa più efficiente e accessibile, riducendo le fughe di pazienti all’estero e migliorando la qualità della vita. La rivoluzione è appena iniziata.

'Intelligenza artificiale può rintracciare i possibili donatori e aumentare produttività' Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - "Due pazienti su 3 oggi possono fare le terapie con plasmaderivati in Italia mentre un paziente su 3 va portato all'estero. Sicuramente l'intelligenza artificiale, appl.

Farmaceutica, Gardini (GenomeUp): “Ai per programmare terapie con plasmaderivati” - In un'Italia dove due pazienti su tre possono già usufruire delle terapie con plasmaderivati, l'innovazione tecnologica si rivela fondamentale per colmare le lacune.

