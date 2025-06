Fare spoiler può diventare reato | in Giappone previste multe da 30 mila euro o cinque anni di reclusione

Hai mai pensato che rivelare troppo su una serie o un anime potrebbe costarti caro? In Giappone, fare spoiler non è più solo un gesto sconsiderato, ma un reato punibile con multe fino a 30.000 euro o cinque anni di carcere. La Content Overseas Distribution Association (CODA) ha deciso di proteggere i fan e le opere creative, rendendo la divulgazione non autorizzata una vera e propria infrazione legale. Una svolta che cambierà il modo di condividere le proprie passioni.

Quante volte avete sentito dire ‘ fare spoiler non è mica reato ‘ quando qualcuno racconta troppo su una serie tv o un film? Ebbene, in Giappone lo è. La Content Overseas Distribution Association (CODA) ha introdotto il reato che potremmo definire “di spoiler” su film, anime e manga (secondo All Japan Magazine and Book Publisher’s and Editor’s Association (AJPEA), l’industria manga ha incassato 693,7 miliardi di yen – pari a circa 4 miliardi e 215 milioni di euro – nel 2023), punibile fino a 30 mila euro o cinque anni di reclusione. Si chiamano “spoiler sites” i siti all’attenzione della CODA, quelli in cui si trovano non sono trame dettagliate ma anche dialoghi, anticipazioni sui finali e altre variazioni dello ‘spoiler’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fare spoiler può diventare reato: in Giappone previste multe da 30 mila euro o cinque anni di reclusione

Cosa riportano altre fonti

In Giappone fare spoiler può essere un reato; Giappone, tolleranza zero per chi fa spoiler: può diventare reato; Lo spoiler in Giappone può diventare reato!.

Giappone, tolleranza zero per chi fa spoiler: può diventare reato - Diffondere trama, pezzi di dialoghi o focus su interi episodi di film, anime e manga in Giappone può diventare un reato, punibile fino a 30mila euro o cinque anni di carcere.

In Giappone fare spoiler può essere un reato - Una legge recente punisce i siti che lo fanno sistematicamente raccontando trame e finali di film, serie e fumetti ...