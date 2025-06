Fan di Vasco Rossi la carica dei 77mila allo stadio di Bologna | Sarà una grande festa Video

Oggi, Bologna si trasforma nel palcoscenico di una vera e propria leggenda: 77mila fan di Vasco Rossi si radunano allo stadio Dall’Ara per vivere un’emozione indimenticabile. Da oltre trent’anni, le sue canzoni sono il filo conduttore delle vite di milioni di italiani, e questa grande festa ne è la prova. Preparatevi a immergervi in un mare di musica, passione e ricordi: lo spettacolo sta per iniziare!

Bologna, 11 giugno 2025 – L'attesa è finita: oggi è il grande giorno per i fan di Vasco Rossi. Al via la prima delle due date bolognesi, entrambe sold out da oltre un anno. Saranno 77mila i "vaschiani" che riempiranno lo stadio Dall'Ara tra oggi e domani, molti arrivati da ogni angolo d'Italia per non perdersi lo spettacolo. "Siamo fan da più di 30 anni, da quando eravamo teenager. Un' amicizia nata sulle note di Vasco ", raccontano quattro signori sorridenti, tutti con la stessa maglietta: 'Siamo solo noi?', in omaggio a uno dei brani più iconici del Blasco. "Vengo da Massa, seguo Vasco da quando conosco la musica, credo.

Giusy Attanasio, la regina del neomelodico, è finita nel mirino della critica per una controversa dichiarazione su Vasco Rossi durante un'intervista.

