Fan di Vasco Rossi | il video fuori dallo stadio di Bologna

Fan di Vasco Rossi, preparatevi a vivere un’emozione unica! Dallo stadio Dall’Ara di Bologna, un’immensa folla di 77mila appassionati si raduna per due serate indimenticabili del Blasco, con fan arrivati da tutta Italia. L’energia, la passione e il calore di questa combricola sono pronti a riempire lo stadio di musica e magia. Guardate il video di Alice Pavarotti e lasciatevi coinvolgere dall’atmosfera che solo Vasco sa creare!

