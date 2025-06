Famiglia scomparsa nel nulla in Finlandia | si cerca una coppia con otto figli da oltre un anno

Una famiglia di dieci persone, composta da due genitori e otto figli, scompare misteriosamente in Finlandia da oltre un anno, lasciando le autorità senza alcuna traccia. La sparizione si presenta come un caso senza precedenti, complicato dall'assenza di indizi fisici o digitali. Le ricerche proseguono con grande determinazione, mentre la polizia lancia un appello pubblico affinché chiunque abbia informazioni possa contribuire a fare luce su questa scomparsa inquietante.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessuna traccia da oltre dodici mesi: la polizia lancia un appello pubblico. Una famiglia composta da dieci persone – due genitori e otto figli – è scomparsa senza lasciare traccia in Finlandia da oltre un anno. Le autorità hanno definito il caso eccezionalmente complesso, anche perché, come dichiarato dagli investigatori, “non è emersa alcuna traccia, né fisica né digitale” che possa indicare dove si trovino. A causa dell’estrema gravità della situazione, la polizia ha deciso di rendere pubblico il caso, diffondendo per la prima volta nomi e fotografie dei genitori. La scomparsa avvenuta nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com