Famiglia occupa locale commerciale a Tor Marancia e lo trasforma in appartamento

A Tor Marancia, una famiglia ha trasformato un locale commerciale in un'accogliente appartamento per sé e i propri figli minori, suscitando attenzione e interrogativi nella comunità. Martedì mattina, agenti di polizia e carabinieri sono intervenuti per la demolizione, sottolineando l’importanza del rispetto delle norme urbanistiche. La vicenda mette in luce le sfide legate all’abusivismo e alla tutela del patrimonio urbano, aprendo un dibattito sulla convivenza tra esigenze familiari e legalità.

Hanno occupato un locale commerciale e lo hanno trasformato in un appartamento. Una famiglia, con due figli minori. Succede a Tor Marancia, dove martedì mattina gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale e i carabinieri della stazione San Sebastiano hanno liberato il negozio.

