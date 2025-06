Famiglia impaurita sulle pendici del Baldo | in suo aiuto arriva il Soccorso alpino

Una famiglia tedesca, impaurita e in difficoltà sulle pendici del Baldo, ha trovato un prezioso alleato nel Soccorso Alpino scaligero. Nella giornata di martedì, la centrale del 118 di Verona ha attivato l’intervento, garantendo sicurezza e speranza a padre, madre e due ragazzi dodicenni. L’abilità e il coraggio degli operatori hanno fatto la differenza, dimostrando che anche nelle situazioni più critiche, il cuore umano può prevalere.

Nella giornata di martedì la centrale del 118 di Verona, su richiesta di quella di Trento, ha attivato il Soccorso alpino scaligero per una famiglia tedesca in difficoltà lungo il sentiero numero 15, sopra Navene, nel Comune di Malcesine. Padre, madre e due figli dodicenni, arrivati sotto La.

