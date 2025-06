Falsi vaccini anti-Covid presto sentito il dottor Passarini

La questione dei falsi vaccini anti Covid torna sotto i riflettori, sconvolgendo ancora una volta l’opinione pubblica. Ieri, davanti al giudice Natalia Finzi, si è aperto il dibattimento per 98 imputati accusati di aver ottenuto greenpass con vaccini falsi. Tra loro spicca il nome di Mauro Passarini, medico di base e ginecologo, coinvolto in un caso che mette in discussione fiducia e credibilità del sistema sanitario. La vicenda si fa sempre più intricata e importante da seguire.

La pandemia da covid19 non è più argomento da ombrellone. Ma ieri davanti al giudice Natalia Finzi è entrato nel vivo il dibattimento per 98 imputati accusati di falso in concorso: accusati cioè di essersi fatti inoculare vaccini fasulli per ottenere il greenpass. Meglio ricordare da subito che il principale indagato, il 67enne medico di base e ginecologo Mauro Passarini, originario di Bologna ma da tempo residente a Marina di Ravenna, in passato aveva già patteggiato due anni per falso legato appunto alle iniezioni fasulle; per peculato per via della contestata appropriazione di fiale di vaccino Pfizer; e per evasione per avere parlato il 17 novembre 2021 a un giornalista uscendo di casa mentre si trovava ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falsi vaccini anti-Covid, presto sentito il dottor Passarini

In questa notizia si parla di: vaccini - passarini - falsi - anti

Era il 02 giugno 2020 quando a Codogno giunse da Roma il Presidente della Repubblica Mattarella che volle essere vicino alla popolazione duramente colpita da una pandemia che solo dopo tanti sacrifici e morti fu messa fuori porta #pierotansini #tpelectro Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Falsi vaccini anti-Covid, presto sentito il dottor Passarini; Ravenna, falsi vaccini Covid: parte il processo per 98 indagati, erano pazienti del dottore Mauro Passarini; Falsi vaccini Covid, al via il processo per 98 persone.

Falsi vaccini anti-Covid, la procura di Ravenna vuole processare 227 persone - Covid19 eseguite da Mauro Passarini, 66enne ginecologo e medico di base originario di Bologna, ma residente ...

Falsi vaccini Covid, a Ravenna al via il processo per 98 persone - E' partito al Tribunale di Ravenna il processo per 98 persone imputate di falso in concorso per vaccinazioni anti-