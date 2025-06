Falsi mattoncini Lego sequestro della Guardia di Finanza di Como

La Guardia di Finanza di Como ha smascherato un vasto traffico di mattoncini Lego falsi, sequestrando 425 scatole durante controlli su cinque attività commerciali tra Erba e Cantù. Queste operazioni sottolineano l’importanza della tutela del marchio e dei consumatori, garantendo prodotti sicuri e originali. La lotta alla contraffazione è una battaglia quotidiana, che difende il valore dell’autenticità e la sicurezza di tutti gli appassionati di giochi.

La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 425 scatole di falsi mattoncini da gioco Lego. I Finanzieri della Compagnia di Erba hanno proceduto al controllo di cinque attività commerciali, operanti tra Erba e Cantù, di cui quattro gestite da cittadini di origine cinese ed una gestita da cittadini italiani. Sequestrate 425 confezioni di .

