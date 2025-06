Falconara sportiva | 400 tifosi in arrivo a Pescara per la finale Scudetto

Il fervore dei tifosi della Falconara Sportiva è alle stelle: 400 sostenitori pronti a conquistare Pescara per la grande finale dello scudetto dell’Okasa. Due pullman già pieni, un terzo in procinto di partire e una lunga carovana di auto private testimoniano la passione senza confini. L’entusiasmo cresce, l’atmosfera si accende: il cuore marchigiano si prepara a vivere un’epica giornata di calcio. Ma il fatto...

Due pullman già pieni, il terzo lo sarà presto e, probabilmente, addirittura entro la giornata odierna. Senza contare la lunga "carovana" di macchine private, che partirà alla volta di Pescara. La Falconara sportiva prepara l’esodo di domenica per la finale Scudetto dell’Okasa, in programma alle 21 al Pala Giovanni Paolo II. In terra d’Abruzzo, secondo le prime sommarie previsioni, potrebbero arrivare almeno 400 tifosi dalle Marche. Ma il fatto che in molti si muoveranno autonomamente e, allo stesso modo, l’incentivo dell’ingresso gratuito, potrebbe favorire in realtà una presenza ancora più massiccia di supporters del Città di Falconara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Falconara sportiva: 400 tifosi in arrivo a Pescara per la finale Scudetto

