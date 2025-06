Faenza il portale del contribuente si aggiorna con nuove funzionalità

Faenza innova ancora: il portale del contribuente si arricchisce di nuove funzionalità, rendendo più semplice e immediata la gestione delle pratiche fiscali. Il portale online “LINKmate”, lanciato lo scorso anno per semplificare le pratiche di Imu, si evolve per offrire un dialogo ancora più diretto con l’ufficio tributi. Ora, i cittadini potranno svolgere in autonomia molte operazioni, migliorando efficienza e trasparenza. È il passo avanti verso un’amministrazione più vicina e digitale.

