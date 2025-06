Fabbricato pericolante e recinzione abusiva scattano le ordinanze del Comune

Il Comune di Teverola si mobilita con fermezza per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare il territorio. Con due ordinanze emesse il 9 giugno 2025, l’amministrazione mira a contrastare il degrado e l’abusivismo edilizio, intervenendo su un fabbricato pericolante e una recinzione abusiva. Un segnale chiaro che le regole devono essere rispettate e la sicurezza pubblica resta una priorità assoluta.

Il Comune di Teverola, attraverso due distinte ordinanze emanate lunedì 9 giugno 2025, intensifica il proprio impegno contro l'abusivismo edilizio e a favore della sicurezza urbana. Le disposizioni, firmate dal responsabile dell'Area Tecnica Filippo Virno, intervengono su due casi distinti ma.

