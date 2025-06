F1 Oscar Piastri | Arrivo a Montreal con sensazioni positive e grande concentrazione

Arrivo a Montreal con sensazioni positive e grande determinazione, pronto a confermare il nostro ottimo stato di forma. Oscar Piastri, favorito sulla scena internazionale, si prepara a sfidare i migliori nel decimo appuntamento della stagione di Formula 1. Con otto podi consecutivi all’attivo e una leadership solida nel campionato, l’australiano si appresta a scrivere nuove pagine di successo nel Gran Premio del Canada 2025.

Oscar Piastri è uno dei grandi favoriti alla vigilia del weekend di Montreal in occasione del Gran Premio del Canada 2025, valevole come decimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren è reduce da una striscia di otto podi consecutivi e occupa meritatamente la prima posizione nel campionato piloti, con un vantaggio di 10 punti sul compagno di squadra Lando Norris. “ Arrivo a Montreal con sensazioni positive e grande concentrazione. È un circuito che offre buone opportunità e rappresenta una sfida interessante, con le sue caratteristiche di velocità e basso carico aerodinamico “, le dichiarazioni del 24enne nativo di Melbourne al sito ufficiale del team di Woking in vista della seconda tappa nordamericana del calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Arrivo a Montreal con sensazioni positive e grande concentrazione”

In questa notizia si parla di: montreal - oscar - piastri - arrivo

