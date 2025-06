F1 Imola resta alla finestra per il 2026 | è la prima riserva in attesa dell’omologazione di Madrid

Il Gran Premio di Imola si prepara a lasciare il suo spazio nel calendario mondiale di Formula 1, con Madrid pronta a prendere il suo posto nel 2026. La città spagnola, nuova arrivata e già protagonista di un contratto fino al 2031, attende ancora l’omologazione ufficiale, mentre Imola si mantiene come prima riserva. Il futuro di questa prestigiosa corsa è tutto da scrivere, con incertezza che si dissolve solo all’orizzonte.

Le indiscrezioni degli ultimi mesi hanno trovato conferma ieri nel calendario provvisorio del prossimo Mondiale di Formula Uno. Nel 2026 la new entry Madrid prenderĂ infatti il posto di Imola, che resta però alla finestra come prima riserva in caso di necessitĂ . Il nuovo circuito cittadino spagnolo, che vanta un contratto pluriennale con la F1 fino al 2031, non ha ancora ottenuto l’omologazione a causa del ritardo dei lavori e rischia quindi di dover rimandare al 2027 il suo ingresso nella categoria. BisognerĂ attendere ancora quattro mesi per avere un quadro definitivo della situazione, quando il Consiglio Mondiale FIA ufficializzerĂ il calendario 2026 della Formula Uno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Imola resta alla finestra per il 2026: è la prima riserva in attesa dell’omologazione di Madrid

F1, la Ferrari esce da Imola senza infamia e senza lode. La SF-25 resta un'enigma privo di soluzione - La Ferrari esce da Imola senza grandi successi, con la SF25 ancora avvolta nel mistero. Dopo un quarto e sesto posto, i risultati deludono, ma offrono spunti di riflessione sulla crescita e le sfide del team nel difficile 2025.

Non sono bastati gli appelli dei piloti, la passione sfrenata dei tifosi, la storia inenarrabile di un autentico tempio dell'automobilismo: l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, salvo clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto, non farĂ parte del calendario 2026 Partecipa alla discussione

L'introduzione dell'obbligo dei due pit-stop al Gran Premio di Monaco, novitĂ di questa stagione, ha acceso il dibattito nel paddock e tra gli appassionati di Formula 1. La domanda, tuttavia, resta aperta: questa regola ha davvero funzionato? Le opinioni tra gli Partecipa alla discussione

