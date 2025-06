F1 2026 | Madrid entra in scena Monza unica regina d’Italia Addio Imola

La Formula 1 del 2026 promette emozioni e sorprese, con un calendario rinnovato che sconvolge le tradizioni. Madrid fa il suo ingresso nel circuito, mentre Monza si riconferma regina d’Italia, lasciando invece Imola. Una scelta che scuote appassionati e addetti ai lavori: il cuore delle corse batte forte tra novità e nostalgia. Ma cosa ci riserverà questa nuova stagione? Scopriamolo insieme.

  . La Formula 1 si prepara a un 2026 ricco di novitĂ , con un calendario che conferma alcune scelte inedite e dice addio a un classico. La FIA e Liberty Media hanno svelato il programma della prossima stagione, e tra conferme, sorprese e qualche assenza, il mondo delle corse è giĂ in fibrillazione. Addio Imola, lunga vita a Monza. Una notizia che farĂ discutere: Imola non ci sarĂ . Dopo anni di presenza alternata, il circuito di Santerno scompare dal calendario, lasciando Monza come unica tappa italiana nel weekend del 4-6 settembre. Un colpo al cuore per i fan dell’Emilia-Romagna, ma una conferma per il “Tempio della Velocità ”, che continua a resistere nonostante i rumors sugli sconti mancati e le pressioni per rinnovare la struttura. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it