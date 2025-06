Exor punta a investire due miliardi Maxi operazione in Europa o Usa

Exor, la holding della famiglia Agnelli, si prepara a un investimento di 2 miliardi di euro, puntando a una maxi operazione in Europa o negli Stati Uniti. Dopo aver incassato dalla vendita del 4% di Ferrari, il gruppo intensifica la sua strategia di diversificazione nei settori della sanitĂ , del lusso e altri ambiti innovativi. Questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo di crescita e consolidamento per il colosso italiano. Resta da scoprire quale sarĂ la destinazione finale di questa importante operazione.

TORINO La famiglia Agnelli ha allo studio una maxi operazione da 2 miliardi di euro (2,3 miliardi di dollari) negli Stati Uniti o in Europa. La holding Exor (nella foto il ceo, John Elkann) vuole reinvestire le risorse arrivate nelle sue casse dalla vendita del 4% della Ferrari, di cui oggi detiene il 20%, e proseguire nella strategia di diversificazione al di fuori del settore automotive, con un focus su settori come la sanitĂ , il lusso e la tecnologia. L’idea – ha spiegato, in un’intervista a Bloomberg, il direttore finanziario di Exor, Guido de Boer – è quella di acquisire dal 10% al 15% di una societĂ e di diventarne il maggiore azionista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Exor punta a investire due miliardi. Maxi operazione in Europa o Usa

In questa notizia si parla di: miliardi - exor - maxi - operazione

Exor, maxi offerta di Leonardo a John Elkann: sul piatto 1,5 miliardi di euro. Tutte le cifre e i dettagli sul possibile affare - La notizia scuote il panorama industriale italiano: Leonardo, in collaborazione con Rheinmetall, ha lanciato un'offerta da 1,5 miliardi di euro per acquisire le attivitĂ militari di Iveco Defence Vehicles, attualmente controllate da Exor di John Elkann.

Cosa riportano altre fonti

Exor punta a investire due miliardi. Maxi operazione in Europa o Usa; Exor, il cfo De Boer: la holding di Elkann pianifica una maxi-acquisizione da 2 miliardi in Europa o negli Usa; Agnelli all'attacco, Exor punta a una maxi acquisizione in Europa o negli Usa. Il ticket dell'operazione è di 2 miliardi.

Exor punta a investire due miliardi. Maxi operazione in Europa o Usa - TORINO La famiglia Agnelli ha allo studio una maxi operazione da 2 miliardi di euro (2,3 miliardi di dollari) negli ...

Exor, il cfo De Boer: la holding di Elkann pianifica una maxi-acquisizione da 2 miliardi in Europa o negli Usa - Elkann cerca nuove opportunità di investimento con i proventi della vendita del 4% di Ferrari.